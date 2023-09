Se rehusan a que pase el tren por el centro de la ciudad

Habitantes de la población de Huixtla se manifestaron para exigir la reubicación de las vías del ferrocarril Transístmico, y de esa manera evitar que vuelva a cruzar por el centro de la ciudad.

Mientras se efectuaba esta protesta, un riel de varios cientos de kilos cayó de una máquina sobre una combi, dejando daños materiales de alta consideración. Afortunadamente no iban pasajeros y el conductor solamente sufrió una crisis nerviosa.

Con mantas y pancartas dirigidas al presidente Andrés Manuel López Obrador, los vecinos presentaron sus peticiones: “Sí al progreso, sí al ferrocarril, pero no en la ciudad”, “El patrimonio de mis hijos no se toca” y “Señor presidente, no al ferrocarril en el centro”.

El tren siempre ha cruzado la población de Huixtla y cuando sucedió el huracán Stan, hace ya casi 18 años, dejó de operar. Luego de rehabilitarse las vías, pasaba de vez en cuando, por lo que vecinos y comerciantes ocuparon los espacios.

En las últimas semanas, al iniciarse los trabajos de la Línea K del Transístmico, se dijo que se ocuparán 15 metros a cada lado de las vías, lo que ha generado gran inconformidad por parte de los habitantes que consideran que se está afectando a sus patrimonios.

Accidente

El martes se dio un accidente en el marco de los trabajos de dichas obras, al caer uno de los rieles sobre una combi del transporte público de la ruta Ingenio-Las Delicias, provocándole daños materiales de consideración, incluso quedó incrustado en la unidad, que por fortuna no llevaba pasajeros.

El riel se desprendió de una de las grúas que lo transportaba, cayendo sobre el colectivo que circulaba por esa zona.

Los vecinos mencionaron que las empresas que se encargan de los trabajos no han instalado señalamientos ni acordonado el área para evitar accidentes.

Además, hace cuatro días un camión que transportaba materiales del ferrocarril también arrastró a una camioneta, dejando solo daños materiales.