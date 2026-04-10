Se requiere de más ingenieros agroforestales

En Chiapas se padece un fuerte problema de deforestación por causas como la tala, incendios forestales, agricultura y ganadería extensiva; un ingeniero agroforestal busca básicamente dar solución a estas problemáticas ambientales, por eso la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) convoca a los jóvenes a conocer y elegir la Ingeniería Agroforestal.

Carlos Ocaña Parada, coordinador de la sede Motozintla de la Unicach, donde se oferta este programa académico, comentó que un profesional agroforestal, entre varias otras funciones, fomenta la producción agropecuaria sostenible.

Chiapas

El profesor investigador dijo que Chiapas es uno de los estados del país con mayor biodiversidad, cuenta con un sinfín de especies de flora y fauna, además de actividades primarias por los suelos fértiles, que desafortunadamente han perdido propiedades justo por malas prácticas.

Ante esta y otras condiciones que presenta en el estado y el país, la búsqueda de soluciones ha tomado gran fuerza, lo que hace cada vez más pertinente y necesario contar con profesionales en Ingeniería Agroforestal.

Duración

La carrera tiene una duración de ocho semestres, combina la parte teórica con la práctica de campo, aprovechando que se encuentra en una zona productora de café. En más de 10 años el crecimiento ha sido bastante exponencial, en infraestructura, matrícula y plantilla docente.

Destacó que esta carrera también tiene opción de movilidad, los estudiantes tienen la posibilidad de cursar un semestre en otra universidad nacional o extranjera afín a la carrera, además, está la opción de hacer una estancia de investigación en el programa Delfín.

El campo laboral es bastante extenso, como en gobierno federal en la planeación y operación de programas, es posible vincularse con instituciones gubernamentales y empresas desde el servicio social.