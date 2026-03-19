Se requieren más tecnólogos de alimentos

En el campo de Chiapas, históricamente se producen muchas materias primas que son llevadas a otros estados y países y regresadas como productos procesados; los tecnólogos de alimentos tienen la capacidad de mostrar alternativas para transformar esos productos y darles valor agregado.

Lo anterior lo señaló, José Abelardo Castillo Archila, docente-investigador de la licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), en entrevista para el periódico Cuarto Poder con Ciro Castillo.

Transformación

Los alimentos son parte esencial del día a día de las personas. Existe un sinfín de estos y varios han sido transformados en el transcurso del tiempo; el tecnólogo de alimentos tiene la tarea conservar las materias primas, los alimentos que son patrimonio e innovar.

El egresado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos tiene la responsabilidad de transformar las materias primas del campo a bienes consumibles, asegurando que cumplan con las normativas vigentes en nuestro país.

Por ejemplo, en temporada de calor se acelera la descomposición de los alimentos si hay un mal manejo. Un tecnólogo de alimentos tiene la capacidad de tratar y proponer alternativas para que perduren por mucho tiempo.

El campo laboral es bastante amplio, a nivel local e internacional, como la industria de la transformación de los alimentos, en la docencia, en la investigación y en dependencias del sector salud. Otra opción es el emprendimiento.

Con el actual plan de estudios, en el último semestre llevan dos materias, seminario de titulación y estancia industrial en la que buscan insertarse en su área de interés.

Convocó a los jóvenes de educación media superior que están por egresar a que consulten el programa académico de Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la página web de la Unicach.