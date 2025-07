Se resisten al programa Cero Observaciones

Aunque la transparencia es uno de los rubros que el gobierno local ha impulsado, la titular del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP), Lysette Raquel Lameiro Camacho, confirmó que un gran porcentaje de los municipios se han resistido a sumarse al programa "Cero Observaciones", cuyo propósito es que terminen su gestión sin detalles que pudiese observar la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Mensaje

En ese contexto, mandó un mensaje a las autoridades municipales, en el sentido de que la actual administración estatal es nueva y las prácticas del pasado ya no se replican; hay una máxima de cero impunidad y cero corrupción.

Al preguntarle qué razón han dado los municipios para no sumarse, consideró que se trata de una tarea que es muy fácil de prestarse a malos manejos y la ciudadanía. Lo que observa son las construcciones de carreteras, domos, escuelas o parques; pero no la profesionalización del personal que brinda un servicio.

Lameiro Camacho comentó que antes lo que ocurría, es que muchas veces no se hacían las capacitaciones, pero el dinero se iba hacia otros rubros, "para todo menos para lo que era".

No fallará en su encomienda

Aclaró que en su administración, las autoridades municipales que quieran hacer malas prácticas se toparán con pared, pues ella no fallará a su encomienda; "segundo lugar, no le voy a fallar a mis hijas, tengo la honorabilidad de que sepan que su madre es una empresaria y que por primera vez está en el ámbito de funcionaria del pueblo".

Insistió que no caerá en actos de corrupción ni en uso indebido de la función, por eso no le quedará mal ni a Chiapas ni tampoco a la confianza que le brindó el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Explicó que del recurso que les llega a los municipios, un porcentaje lo deben implementar en acciones para el bien de la ciudadanía, y se incluyen rubros que tienen que ver con la atención, con capacitaciones o que los servidores del pueblo sean profesionales.

Propósito

La meta que se tiene, enfatizó, es que el total de los municipios se sumen, pero apenas se lleve un 25 %. La titular del IAP Chiapas confió en que los alcaldes se darán cuenta que un gobierno capacitado rinde mejor, a uno que no cuenta con la preparación o conocimiento.

Detalló que es obligatorio que cada localidad cumpla con profesionalización de titulares de 10 encargos, los cuales van desde Protección Civil, Salud, Seguridad; además de áreas como la Contraloría, Obras Públicas, Tesorería, entre otras.

Todos los responsables de esos espacios deben contar con una acreditación y certificación, a fin de que después no tengan observaciones de la ASE. No obstante, aún en este rubro hay autoridades que no han cumplido, aunque el avance en este aspecto es de un 70 %.

"Todo ese servicio del pueblo no se le da porque las personas no tienen la capacitación de servir, de humanizarse. Te tratan: sí, haga cola. Ni los buenos días te dan", remarcó.