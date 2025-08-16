Se restablece servicio en gasolineras del Soconusco

El suministro de combustible en las regiones Costa, Soconusco, Frontera Sur y Sierra de Chiapas, fue restablecido totalmente este viernes, luego que transportistas y trabajadores jubilados, llegaron acuerdos con Petróleos Mexicanos (Pemex) sobre el pago de adeudos.

Los reportes de las autoridades indican que todas las gasolineras están ya operando con normalidad y sin restricciones en cuanto a las cargas de combustible en las unidades.

Reanudan actividades

Se dijo que Pemex cubrió adeudos que tenía con empresas arrendadoras de pipas, quienes reiniciaron sus actividades normales desde la tarde del jueves, incluso aumentaron la flotilla al reparar algunas unidades que presentaban problemas mecánicos, al interior de la Terminal de Almacenamiento y Distribución en Puerto Chiapas.

En cuanto a los trabajadores jubilados que realizaron bloqueos en esas instalaciones, se indicó que se les restablecieron los servicios médicos integrales, aunque en forma provisional.

Por el momento, ya todas las gasolineras desde Mapastepec hasta Suchiate y Motozintla, cuentan con combustible suficiente, se indicó.