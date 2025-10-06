Se reúne Chacón Rojas con astronauta chiapaneca

Con el objetivo de conversar acerca de los esfuerzos de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) en materia de investigación y desarrollo tecnológico, el rector Oswaldo Chacón Rojas se reunió en sus oficinas con la astronauta análoga chiapaneca, Lorena Rojas Nucamendi.

Durante esta visita, en la que también estuvieron presentes la directora General de Marca Unach, Susana Sosa Silva y el empresario, Jorge Simán Estefan, se abordaron temas en los cuales la Unach puede avanzar de manera significativa en beneficio de la sociedad chiapaneca y del país.

Los participantes de este encuentro coincidieron en la importancia de poder compartir experiencias y conocimientos con quien también funge como directora general de la empresa Cosmos 71, dedicada a la industria espacial y participante de la misión lunar analógica EXP71-Cosmos en noviembre de 2023 en Cracovia.

Al respecto, Rojas Nucamendi expresó que su presencia en esta institución responde al interés compartido con las autoridades universitarias, para brindar más y mejores oportunidades a las juventudes chiapanecas, sumándose a los proyectos existentes que abren puertas de superación a hombres y mujeres de nuestro estado.

Potencial

Aseguró que los chiapanecos cuentan con un enorme potencial y con la suma de proyectos y voluntades de quienes piensan igual, podrá alcanzarse esta meta de crear espacios necesarios en el tema académico, para apoyar a quienes deseen sumarse a estudiar licenciaturas que se especialicen en temas tecnológicos y de investigación.

En este marco, el rector Oswaldo Chacón Rojas manifestó que esta es una gran oportunidad para la Unach, de contar con la ayuda y la experiencia de una de las personas que más en alto ha puesto el nombre de nuestro estado.