Se reúne ERA con el Consejo del Grupo San Francisco de Asís

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con integrantes del Consejo del Grupo San Francisco de Asís, en la que dialogaron sobre proyectos y estrategias que permitan impulsar el desarrollo económico del estado.

Durante el encuentro también estuvo presente el secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, quien promueve los vínculos del gobierno con el sector empresarial para fortalecer la generación de oportunidades para los chiapanecos.

En este sentido, se informó que próximamente se anunciarán nuevas inversiones que contribuirán al crecimiento del estado y al bienestar social.