Se reúne ERA con el titular de Conade Rommel Pacheco

En la Ciudad de México, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, sostuvo una reunión con el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, a quien agradeció el respaldo y la coordinación para llevar a cabo el Encuentro Nacional Deportivo Indígena y el XXVII Encuentro Nacional de Juegos y Deportes Autóctonos y Tradicionales 2026, realizados en los municipios de Palenque y Tuxtla Gutiérrez. También abordaron los proyectos que se impulsarán en 2027, entre los que se dará prioridad a programas deportivos de inclusión. El mandatario refrendó su compromiso de mantener el trabajo coordinado para que las actividades físicas llegue a todos los rincones y se consolide como una herramienta de identidad, bienestar e inclusión.