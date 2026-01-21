Se reúne ERA con ministras y ministros de la SCJN

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde coincidieron en la importancia de impulsar diálogos que fortalezcan la vida democrática y el tejido social.

Entendimiento institucional

El encuentro, realizado en la sede de la SCJN, en la Ciudad de México (CDMX), permitió refrendar la voluntad de ambas partes para seguir consolidando una relación de cooperación basada en el respeto irrestricto a la autonomía de los poderes, así como en la construcción de entendimientos que contribuyan al bienestar de la sociedad.

Al término de la reunión, el mandatario chiapaneco expresó su agradecimiento al ministro Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN, por la hospitalidad brindada, y reconoció la disposición de las y los ministros para mantener una comunicación cercana y constructiva para atender asuntos pendientes de Chiapas.