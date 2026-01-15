Se reúne fiscal de DD.HH. con comunicadores

El fiscal de Derechos Humanos, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, Lorenzo López Méndez, y el director de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, José Vicente Díaz Coutiño, se reunieron este miércoles con integrantes del Grupo de Periodistas de San Cristóbal de Las Casas.

Lorenzo López informó algunas de las acciones que se han llevado a cabo desde el reciente nombramiento que le confiriera el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, para hacerse cargo de esa importante área de la procuración de justicia.

Además se abordaron las actividades que realiza la Dirección para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, de la Fiscalía de Derechos Humanos, entre las que destacan: Atención y orientación especializada a personas que forman parte del gremio de comunicadores y activistas.

Emitir medidas de protección con la finalidad de garantizar la seguridad de las y los periodistas o personas defensoras de derechos humanos, que resultan víctimas de un hecho delictivo.

Impartir pláticas a periodistas, universitarios, personal policial y fiscales del Ministerio Público, en temas como libertad de expresión: generalidades, límites y alcances, y protección constitucional.