Se reúne Fiscalía Indígena con DIF y procuradores

Con el objetivo de coordinar acciones encaminadas a la prevención, presidentas del DIF y procuradores municipales de los Altos de Chiapas, se reunieron este lunes con la titular de la Fiscalía Indígena, Floralma Gómez Sántiz.

Asistentes a la reunión interinstitucional que se realizó en las instalaciones del DIF regional, ubicadas en el centro de San Cristóbal, informaron que el encuentro “fue muy productivo porque se tocaron temas relacionados con casos de niños, niñas y adolescentes”, entre otros.

Mensaje

En su mensaje, Gómez Sántiz habló de la necesidad de coordinarse entre la fiscalía, el DIF y las procuradurías municipales para establecer criterios en sus respectivos ámbitos, así como para agilizar algunos procesos cuando sea el caso.

Los informantes señalaron que además de las presidentas, en todos los municipios existen procuradores o procuradoras municipales para atender los casos de menores de edad.

Manifestaron que la reunión, en la que también participó el delegado del DIF regional, Edgar Rosales, se realizó de 9 a 11am de la mañana de este lunes.

Recordaron que Floralma es la primera mujer (tseltal) que ocupa la Fiscalía Indígena desde su creación aproximadamente 30 años.