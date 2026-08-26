Se reúne Juan Carlos Moreno Guillén con ministro presidente de la SCJN

Como parte de una gira de trabajo por la Ciudad de México, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, sostuvo una reunión con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, con quien intercambió perspectivas sobre los retos y oportunidades de la impartición de justicia en el país, desde el entendimiento pleno de la diversidad cultural y la perspectiva de interseccionalidad. Este espacio permitió desarrollar el diálogo entre los ámbitos federal y estatal, compartiendo una visión que reconoce la importancia de una justicia accesible y sensible a las distintas realidades sociales.