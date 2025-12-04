Se reúne Moreno Guillén con integrantes del PJF

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE), Juan Carlos Moreno Guillén, sostuvo una reunión con magistrados y jueces federales a fin de seguir fortaleciendo la coordinación interinstitucional y compartir perspectivas sobre los retos actuales en materia de impartición de justicia.

En este encuentro participaron los magistrados federales Luis Arturo Palacio Zurita, Camilo Pech Luit y Jorge Mason Cal y Mayor, así como los jueces federales Alan Antonio Cavazos Maldonado, Julio Adrián Rodríguez Rodríguez, Ismael Arroniz Palacios y Mario Alberto Rivera Rivera.