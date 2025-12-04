﻿﻿
Se reúne Moreno Guillén con integrantes del PJF

Diciembre 04 del 2025
Se reúne Moreno Guillén con integrantes del PJF

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE), Juan Carlos Moreno Guillén, sostuvo una reunión con magistrados y jueces federales a fin de seguir fortaleciendo la coordinación interinstitucional y compartir perspectivas sobre los retos actuales en materia de impartición de justicia.

En este encuentro participaron los magistrados federales Luis Arturo Palacio Zurita, Camilo Pech Luit y Jorge Mason Cal y Mayor, así como los jueces federales Alan Antonio Cavazos Maldonado, Julio Adrián Rodríguez Rodríguez, Ismael Arroniz Palacios y Mario Alberto Rivera Rivera.

