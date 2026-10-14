Se reúne Pío López con habitantes de la capital

Pío López Obrador, el hermano del expresidente Andrés Manuel, se dijo listo para competir al interior de Morena por un espacio de representación popular que ayude a dar continuidad a la transformación de Chiapas.

Explicó que se ha registrado oficialmente como aspirante a la Coordinación Distrital en Defensa de la Cuarta Transformación y Soberanía Nacional, por el Distrito 9 Tuxtla Gutiérrez.

Es decir, participará junto a aspirantes como Jovani Salazar y Raúl Bonifaz en su aspiración de un escaño como legislador federal.

Explicó que recién sostuvo un acercamiento territorial con habitantes de las colonias Las Granjas, Santa Cruz, Shanká Alta, Las Flores, Las Casitas, El Carmen, San Fernando y Nueva Estrella de la capital chiapaneca.

Compromiso

Con ellos, coincidió en el compromiso de consolidar un gobierno que siga atendiendo las causas y necesidades de los que menos tienen, pues “urge que los pobres sean representados”.

Dijo que en su recorrido casa por casa, López Obrador “escuchó de viva voz el testimonio de padres, madres, abuelos y juventudes a las que la transformación les ha permitido acceder al bienestar integral de sus familias”, como las becas y programas sociales.

Esto, dijo, representa un compromiso para seguir cumpliendo con los preceptos de la Cuarta Transformación y representar a la gente.