Se reúne rector con alumnos del área de salud

Continuando con las visitas a las distintas Facultades y Escuelas que conforman la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), el rector Oswaldo Chacón Rojas conversó con la comunidad de la Facultad de Medicina Humana “Dr. Manuel Velasco Suárez” y Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Campus II.

Ante estudiantes de la Facultad de Medicina Humana, comentó que en este momento histórico son afortunados por contar con acceso a una gran cantidad de información y conocimientos, por lo cual deben contar con un criterio propio y personal, para poder desarrollarse de la mejor manera tanto en el ámbito profesional, como en el personal.

Acompañado por el secretario académico, Florentino Pérez Pérez, explicó que también tienen una responsabilidad al ser parte de un programa académico que los forma en una actividad tan noble como lo es la salud humana, por lo que deben desarrollar buenos hábitos y actitudes, que deben ser coronados por el humanismo, elemento esencial en todas las profesiones.

En presencia de la directora de la Facultad de Medicina Humana, Rosalba Jiménez Ocaña, señaló que los más de 200 estudiantes que inician sus estudios, deben considerarse afortunados por haber logrado un lugar en una licenciatura que cuenta con alta demanda a nivel nacional, de manera que deben corresponder con estudio, dedicación y perseverancia.

Al charlar con los estudiantes de nuevo ingreso de la Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, los invitó a formarse en esta noble profesión, que vela por la salud humana a través de mejorar la salud animal, con humanismo y sentido social, siempre con vocación de servicio.

Acompañado por el encargado de la dirección Jenner Rodas Trejo, los invitó a ser partícipes de la vida universitaria, a aprovechar todas las actividades y servicios que la Unach les brinda a través de sus distintas dependencias.

Asimismo, ante los docentes y administrativos refrendó el compromiso de apoyar los proyectos que contribuyan al crecimiento de esta unidad académica, en el tema de calidad y servicios, en beneficio de las juventudes que aquí se forman.

Finalmente, recordó que, a través de un trabajo de gestión institucional, los laboratorios y espacios de práctica contarán con nuevos equipos, lo que permitirá el mejor desarrollo de sus clases y proyectos de investigación.