Se reúne secretario de Salud con empresarios

El secretario de Salud de Chiapas, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, sostuvo un encuentro de trabajo el pasado jueves con el sector empresarial del municipio de San Cristóbal de Las Casas.

La reunión realizada en el Centro de Convenciones Casa Diego de Mazariegos fue para hacer extensiva la convocatoria a trabajar en unidad, ordenar y transparentar la prestación de bienes y servicios, evitando con ello riesgos en la población.

Cumplimiento

En seguimiento a la iniciativa de entablar un diálogo abierto y respetuoso con este importante gremio para la vida económica de la entidad, el titular de la Secretaría de Salud señaló que una de las áreas esenciales en la dependencia a su cargo es la protección contra riesgos sanitarios, teniendo la firme instrucción del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar de cumplir estrictamente con la normativa sanitaria.

“El gobernador me pidió puntualmente transparentar todos los procesos de la Secretaría y nuestra función es estar del lado de las y los comerciantes y empresarios, por eso la reunión de hoy con ustedes, la primera de muchas, con el compromiso de mantener un diálogo permanente”, enfatizó.

Avendaño Bermúdez mencionó que se están realizando acciones contundentes para fortalecer la regularización sanitaria de establecimientos, como las verificaciones grabadas para evitar actos de extorsión.