Se reúnen directores y secretarios de Seguridad

Se llevó a cabo una reunión de trabajo con directores y secretarios de Seguridad Pública Municipal, presidida por Raúl González Castañón, director general de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM). En ella también estuvieron Mario Alonso Solís Alcaraz, primer comandante operativo; José Manuel Cabrera Natarén, coordinador de Inteligencia, y José Zamudio Gómez, director de Tecnologías de la Información Estadística y Área de Inteligencia de la AIIM.

Temas

Se abordó el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional para identificación y localización de personas con mandamientos judiciales vigentes, destacando que, en ocasiones, las corporaciones municipales realizan detenciones por faltas administrativas, desconociendo que las personas aseguradas pudieran contar con órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar.

En ese sentido, se resaltó la importancia de establecer mecanismos de comunicación y colaboración entre las corporaciones municipales y la AIIM, a efecto de realizar las consultas correspondientes ante las instancias competentes.

De igual manera, se abordó el tema de las personas de nacionalidad extranjera que pudieran contar con órdenes de captura vigentes en sus países de origen, resaltando la importancia de fortalecer el intercambio de información con las autoridades competentes y los mecanismos de cooperación internacional, a fin de detectar posibles requerimientos judiciales y canalizarlos ante las instancias correspondientes.

Asimismo, se les invitó a los titulares de Seguridad Pública Municipal a reforzar los canales de comunicación e intercambio de información, para coadyuvar en el cumplimiento de mandamientos judiciales vigentes, evitando que personas requeridas por la justicia pasen inadvertidas durante las intervenciones policiales por faltas administrativas.

Por último, se presentó el Sistema de Detenidos, una plataforma tecnológica diseñada para registrar, verificar y dar seguimiento a personas detenidas por faltas administrativas. Su objetivo es fortalecer la seguridad pública municipal mediante la consulta automatizada de órdenes de aprehensión vigentes, facilitando la identificación de personas requeridas por la autoridad.

El sistema permite la interconexión entre Fiscalía y Policía Municipal, agilizando la búsqueda de información y la emisión de alertas. Cuenta con dos perfiles: gerencial, encargado de la supervisión y generación de reportes, y capturista, responsable del registro y validación de datos biométricos.