Se reúnen estudiantes con rectora de la Unicach

Estudiantes del Posgrado en Estudios e Intervención Feministas (PEIF), impartido en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca) y cuya planta docente fue inhabilitada hace unos meses, informaron que mantuvieron un diálogo con la rectora de Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapa (Unicach), Fanny López Jiménez, quien les aseguró que el posgrado no sería desmantelado.

Señalaron que entre los acuerdos a los que se llegó fue a realizar una próxima reunión para el mes de enero del 2027, con el objetivo de darle seguimiento a la exigencia de docentes acorde al posgrado.

Indicaron que tras “un silencio institucional” por parte de los directivos del Cesmeca, tuvieron que recurrir a instancias superiores para expresar sus demandas.

Lamentaron que cerca de 20 estudiantes se vieron envueltas “en una batalla”, en dónde no se les preguntó su opinión, sobre todo después de que todo el núcleo académico fuera inhabilitada, hecho del que fueron notificadas de un día a otro a través de un correo electrónico, informaron.

Denunciaron que las docentes que actualmente imparten las clases no cuentan con la preparación requerida, por lo que ellas mismas han empezado a dar las clases.

Agregaron que la falta de directoras de tesis ha afectado la investigaciones.