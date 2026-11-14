Se reúnen estudiantes de la Huasteca y Jacinto Canek

Alumnos de la Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe “Jacinto Canek” recibieron los días 10, 11 y 12 de este mes la visita de estudiantes y docentes de la Escuela Normal de la Huasteca Potosina (Enohuapo), con quienes compartimos tres días de aprendizaje, diálogo y colaboración.

Durante este encuentro, realizaron mesas de trabajo que permitieron conocer y reconocer los contextos educativos y comunitarios de ambas instituciones, compartir experiencias pedagógicas, analizar los Proyectos Integradores de Aprendizaje (PIA) y construir propuestas de trabajo conjunto que contribuyan a fortalecer su formación docente.

Dieron a conocer que en estas prácticas participaron docentes y estudiantes de tercer semestre de la Enohuapo y de la Jacinto Canek. Los alumnos de ambas normales presentaron los resultados de sus mesas de trabajo, reflejando los conocimientos, experiencias y saberes compartidos durante este enriquecedor intercambio académico, logrando así la meta de compartir conocimientos, experiencias y saberes, así como de fortalecer lazos de amistad y colaboración entre ambas instituciones.

Dieron a conocer que este encuentro entre estudiantes y docentes de las licenciaturas en Educación Preescolar y Primaria Intercultural, Plurilingüe y Comunitaria, fortalece el proyecto de nación que apuesta por una educación crítica, antirracista y verdaderamente comunitaria.