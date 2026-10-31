Se reúnen juristas en San Cristóbal de Las Casas

Este viernes, en San Cristóbal de Las Casas se llevó a cabo un encuentro con juristas chiapanecos quienes fueron galardonados con presea nacional en la ciudad de Ensenada, Baja California.

Entre los chiapanecos galardonados están la magistrada Patricia Mass Lazos, el juez Alejandro Molina Utrilla y Guadalupe Cordero Pinto con el reconocimiento especial “Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá”.

Otros galardonados fueron Miguel Ángel Cordero Molina, por trayectoria académica; y Luz Dayanira Pineda Gutiérrez, como abogada postulante.

También recibieron galardón Ballardo Eduardo Molina Hernández, María Eugenia Vázquez Gómez, Beimar Palacios Arreola, Diógenes Palacios Arreola y José Manuel Blanco Urbina.

El delegado en Chiapas de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam), Beimar Palacios Arreola, informó que el encuentro se realizó este viernes en un conocido restaurante de San Cristóbal.

Durante el encuentro los presentes otorgaron un testimonio de gratitud al abogado José Manuel Blanco Urbina, vicepresidente nacional de la Concaam y delegado en Chiapas de la institución nacional para la celebración del Día del Abogado.