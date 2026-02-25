Se reúnen para dar seguimiento a agenda bilateral

Personal de la Secretaría de la Frontera Sur del Gobierno de Chiapas, que preside María Amalia Toriello, y funcionarios del Gobierno del Departamento de San Marcos, Guatemala, se reunieron para dar seguimiento y constatar avances en la agenda bilateral que busca impulsar el desarrollo económico, social y cultural de esta zona del vecino país.

La región de la frontera sur consolida el liderazgo binacional con el Departamento de San Marcos, ya que en el reciente encuentro se consolidaron avances en la construcción de un convenio de colaboración que dará vida a una Agenda Binacional con enfoque cultural, económico y productivo, señaló Carlos Siles, titular de la Subsecretaría de Seguimiento y Desarrollo Socioeconómico de la Secretaría de la Frontera Sur del Gobierno de Chiapas.

Señaló que además de impulsar y consolidar el hermanamiento institucional, que está cimentada en el comercio transfronterizo de las dos regiones, la movilidad laboral y las cadenas de valor que integran a productores, comerciantes y transportistas de ambos lados de la frontera y generan flujo económico para un crecimiento conjunto.

Siles Torres afirmó que la frontera sur da un paso firme hacia la reactivación cultural y socioeconómica, articulando esfuerzos para fortalecer cadenas de valor como el café y la agroindustria con visión exportadora; se prioriza el fortalecimiento de Mipymes, la capacitación laboral y esquemas ordenados de movilidad laboral transfronteriza.