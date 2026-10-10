Se reúnen Sasil de León y Eduardo Ramírez

La senadora Sasil de León se reunió con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, con la coincidencia de trabajar por el bien de Chiapas.

La legisladora por Chiapas dijo que además de saludar a su amigo, el gobernador Eduardo Ramírez, la reunión sirvió para compartir reflexiones sobre la entidad, buscando intercambiar ideas y sumar esfuerzos por el bienestar de las y los chiapanecos.

“Sostuve una grata conversación con mi amigo, el gobernador Eduardo Ramírez, hablamos sobre la coincidencia que tenemos para que a Chiapas le vaya bien”, dijo

La legisladora federal señaló que el restablecimiento de la seguridad en el estado es una muestra clara del liderazgo y la determinación con que se ha asumido esta importante responsabilidad.

Finalmente señaló que seguirán trabajando juntos para consolidar la transformación de Chiapas y su grandeza, un lugar que ya tiene rumbo definido.