Se reunirán 11 museos de Tuxtla en su día

El próximo lunes 18 de mayo, se llevará a cabo el evento “museos uniendo un mundo dividido”, el cual reunirá a 11 recintos de Tuxtla Gutiérrez para conmemorar el día internacional de estos espacios, esta ocasión el museo casa de las artesanías será la sede de dicho encuentro.

La directora del Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas, Marisol Urbina, agradeció la presencia de los medios de comunicación y destacó que por acuerdo de la red de museos de Tuxtla, la celebración será rotativa cada año.

“Nos sentimos muy honrados de que este año el Museo de las Artesanías sea sede”, expresó.

Guardianes de la memoria

Se expuso que el Consejo Mundial de Museos ha promovido esta fecha durante varios años y en esta ocasión el lema es “unir un mundo dividido”, subrayó que los museos son guardianes de la memoria y la identidad, además de que cumplen una función educativa y turística.

Con esta jornada, se busca visibilizar la gran oferta museística de la capital, que abarca temas históricos, arqueológicos, biológicos y científicos, de las cuales muchas veces es desconocida por la misma ciudadanía.

Comentó que la red ha trabajado durante dos años, tiempo en el que realizaron un mapeo de los museos y crearon un código QR para que la ciudadanía pueda ubicarlos desde su celular.

Día Internacional

Durante el evento, se instalarán carpas en el bulevar de acceso y en el corredor del edificio, con mesas diferenciadas para cada museo, además habrán talleres y actividades culturales.

Por su parte, el representante del Colegio de Bachilleres, Miguel Salas, señaló que el subsistema ha colaborado con diversos museos en encuentros estatales culturales y académicos.

Destacó que participarán con presentaciones de danza, declamación de poesía, oratoria y canto; reconoció que estos espacios ayudan a impulsar el talento de los jóvenes chiapanecos.

La cita es el lunes 18 de mayo, de diez de la mañana a cinco de la tarde en el Museo de las Artesanías de Chiapas. La entrada será abierta al público en general y se invita especialmente a la comunidad educativa y a los promotores turísticos a conocer la diversidad cultural que ofrece la ciudad.