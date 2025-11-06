Se solidariza con abogado Carlos González

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) expresó su “profunda solidaridad al compañero” Carlos González García, abogado, defensor del territorio y asesor jurídico del Congreso Nacional Indígena (CNI), ante “los recientes actos de criminalización en su contra”.

Afirmó que “el señalamiento público realizado por la diputada Judith Vanegas Tapia (de Morena), que lo nombra como ‘enemigo histórico’ de los pueblos de Milpa Alta, constituye no solo una agresión personal, sino una estrategia de deslegitimación hacia quienes defienden la vida, la tierra y la autonomía de los pueblos originarios”.

Pronunciamiento

En un comunicado manifestó que “este tipo de discursos emitidos desde espacios institucionales, ponen en riesgo la integridad física, emocional y política de quienes sostienen la defensa colectiva como horizonte ético”.

Señaló que Carlos González “ha acompañado con rigor jurídico y compromiso ético, múltiples procesos de resistencia indígena frente a megaproyectos, despojos y violencias estructurales”.

Su palabra y su acción, subrayó, “son parte de una memoria viva que interpela al poder y sostiene la esperanza”, por lo que “desde el Frayba, reconocemos su trayectoria como parte fundamental de las luchas por la libre determinación de los pueblos”.

Obispo

El organismo que preside el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, exigió “el cese inmediato de cualquier forma de hostigamiento, criminalización o discurso que ponga en riesgo”, la seguridad González García.

“Nos sumamos al llamado del CNI y de los pueblos que lo respaldan. Su lucha es nuestra. Su dignidad nos convoca. ¡Alto a la criminalización de quienes defienden la vida! ¡Carlos González no está solo!”, concluyó.