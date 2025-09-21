Se solidariza Sheinbaum con Chiapas ante lluvias

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se solidarizó con el pueblo de Chiapas, tras las afectaciones a causa de las intensas lluvias de los últimos días.

Durante el acto masivo encabezado por la mandataria en Tapachula, Chiapas, ordenó que de inmediato se inicien los trabajos para la recuperación de la infraestructura colapsada.

Recibe informe de ERA

En su visita, recibió un informe del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien le explicó que las mayores afectaciones estaban en el municipio de Mapastepec, en donde incluso dos puentes sobre la carretera Costera federal, colapsaron.

La titular del Ejecutivo federal indicó que personal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ya se encontraba en el lugar trabajando para poder reconstruir ambos puentes “lo más pronto posible”.

“Vamos a apoyar al pueblo de Chiapas”, precisó antes de iniciar su discurso relacionado con las obras y acciones que se proyectan para esta entidad del sur del país, la cual pretenden convertir en “la primera frontera” del desarrollo industrial.

Tres regiones con más lluvias

En los últimos días se han registrado intensas precipitaciones pluviales en las regiones de la Costa, Soconusco y Sierra de Chiapas, lo que ha provocado el colapso de puentes, también, en la zona alta de Tapachula; derrumbes y deslaves, así como inundaciones en distintos municipios.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar explicó que “se cayeron dos puentes” que conectan en el tramo de Mapastepec y que tras informarle a la presidenta ella había instruido que “se van a rehabilitar para que no quede sin conexión Chiapas”.

Por la carretera Costera circula el 90 por ciento del comercio internacional que llega del norte y centro de México, que va con destino a los países el Itsmo Centroamericano, además es la conexión de la frontera sur con el centro de Chiapas y del país.

Aplican Plan DNIII

Mientras tanto, se informó que elementos del Ejército Mexicano ya se encuentran aplicando el Plan DNIII sobre la carretera federal número 200 con la finalidad de apoyar a los transeúnte.

El tramo carretero Pijijiapan-Tonalá se encuentra fracturado en sus columnas, tras las intensas lluvias que cayeron la noche del viernes 19 de septiembre.

El paso vehicular se detuvo desde la madrugada y decenas de vehículos quedaron varados en diferentes puntos y municipios.

En Mapastepec, el alcalde Amando Espinosa Cruz emitió un comunicado para declararse en alerta ante los efectos de la naturaleza.

El transporte públicos se encuentran varado en sus terminales; los trailers que vienen de otros estados esos se encuentran sobre la carretera federal en espera de que las autoridades trabajen de manera inmediata para restablecer la vialidad.