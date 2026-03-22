Se solidarizan con el Centro Matías de Córdova

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) expresó su solidaridad con el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, con sede en Tapachula, tras el allanamiento de sus oficinas.

“Frente a tales hechos exigimos de manera urgente al Mecanismo de Protección la implementación de medidas de protección colectivas y adecuadas que garanticen la seguridad del equipo y permitan continuar con su labor de defensa”, afirmó en un comunicado.

El organismo que preside el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, exigió al Estado mexicano “una investigación seria, independiente, transparente y oportuna para identificar a los autores intelectuales y materiales de este ataque, procesarlos y garantizar una reparación adecuada”.

Añadió que “estos hechos evidencian, una vez más, el patrón sistemático de hostigamiento, vigilancia, criminalización y persecución contra quienes defienden derechos humanos en Chiapas”.

El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova denunció que sus oficinas fueron allanadas la madrugada del viernes por sujetos no identificados, quienes sustrajeron computadoras, teléfonos y documentos “directamente vinculados con nuestro trabajo de acompañamiento y defensa de derechos humanos”.

En julio del año pasado también fue allanada la casa de la directora del Frayba, Dora Lilia Roblero García, sin que hasta la fecha hayan sido detenidos ni castigados los responsables.