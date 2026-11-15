Se solidarizan con el historiador Juan González Esponda

Después de que trascendiera el estado crítico de salud en el que se encuentra el historiador Juan González Esponda, distintos personajes políticos y de la academia han expresado su solidaridad con el también profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Entre los mensajes de apoyo se encuentra el del rector de dicha universidad, Oswaldo Chacón Rojas, quien deseó la pronta recuperación de quien considera un “extraordinario universitario y amigo de muchos años”.

Entre los personajes que han externado su solidaridad se encuentran Carlos Perola, Luis Octavio Martínez y Andrés Fabregas, quienes lo reconocen como un académico fundamental en el rescate de la historia afromexicana en Chiapas, además como un actor esencial de la izquierda chiapaneca.

Campaña

Asimismo, ha iniciado una campaña de apoyo al historiador, solicitando una urgente donación de sangre nacido desde la Facultad de Ciencias Sociales, donde el académico se desarrolla.

Los convocantes señalan que cualquier tipo de sangre es de apoyo y se pueden realizar las donaciones tanto en Tuxtla Gutiérrez como en San Cristóbal, en el Hospital de la Mujer.

Señalaron que para realizar la donación es necesario dar el nombre del académico, quien se encontraría en Terapia Intensiva del Hospital Belisario Domínguez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).