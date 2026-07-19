Se solidarizan con integrantes del CNI de Jotolá

Tras la detención de nueve indígenas de Jotolá, integrantes del Consejo Nacional Indígena (CNI), distintas organizaciones han mostrado su apoyo a través de videos en los que también exigen su liberación inmediata, argumentando que fueron desplazados por defender su tierra.

Las muestras de respaldo han provenido de organizaciones tanto de nivel local, como Junax, de San Cristóbal, hasta de colectivos internacionales de España, pasado por movimientos nacionales como la colectiva La voz de Anáhuac o Mexicali Resiste.

Antecedentes

Según información del Centro de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), los nueve indígenas tseltales pertenecientes al CNI, de la comunidad de Jotolá, fueron vinculados a proceso por el delito de despojo.

El hecho está relacionado con una disputa de tierras con miembros de la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo (Orcao), lo que además de las detenciones ha provocado el desplazamiento de ocho familias, entre los que se cuenta 17 infantes, 2 adultos mayores, una mujer embarazada y dos menores de edad con discapacidad.

Campaña de apoyo

Las organizaciones solicitan a las autoridades estatales libertad inmediata de Francisco Moreno Hernández y María Sánchez Gómez, además de la cancelación de todas las órdenes de aprehensión contra la familia Hernández Moreno.