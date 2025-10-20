Se solidarizan con Veracruz en San Juan Chamula

Una unidad cargada de víveres partió este domingo del municipio de Chamula con destino al estado de Veracruz para ayudar a las familias que resultaron damnificadas por las lluvias.

Habitantes y autoridades tradicionales del municipio indígena, se organizaron y recolectaron los víveres para solidarizarse con las personas damnificadas.

Los indígenas tsotsiles y autoridades tradicionales, de manera inmediata se organizaron y lograron recolectar varias toneladas de víveres.

Apoyo

Desde San Juan Chamula, por usos y costumbres acordaron apoyar a los damnificados, hombres, mujeres y personas de la tercera edad, en coordinación con las autoridades tradicionales.

La tarde de este domingo la unidad llegó a San Cristóbal de Las Casas, para luego continuar su recorrido sobre la carretera de cuota a Tuxtla Gutiérrez con destino a Veracruz.

“Apoyando a nuestros hermanos de Veracruz, afectados por la lluvia. Municipio de Chamula, Chiapas. En apoyo humanista”, se lee en una lona que colocaron en la unidad.

Entre lo recaudado están alimentos no perecederos, artículos de aseo personal, agua embotellada, ropa en buen estado, cobijas y otros productos básicos que puedan contribuir al bienestar de las familias damnificadas.