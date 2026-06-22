Se suma a campaña contra explotación sexual infantil

En un acto que refuerza el tejido social y la corresponsabilidad ciudadana, el Comité de Damas de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Chiapas formalizó su adhesión a la campaña “Cero Tolerancia a la Explotación Sexual Infantil”.

La presidenta del comité, María de la Paz Vázquez Zebadúa, encabezó la participación del gremio en el arranque de esta iniciativa, impulsada por el Sistema DIF Chiapas en estrecha coordinación con Unicef México.

Durante el evento, Vázquez Zebadúa estuvo acompañada por las integrantes del comité, Angelina Flores Casas y Deysi Ancheyta Palacios, quienes refrendaron el respaldo del sector constructor a las políticas públicas orientadas a la protección de los grupos más vulnerables.

En su intervención, la presidenta del Comité de Damas reconoció el liderazgo social de la señora Sofía Espinoza Abarca y la labor de la directora general del DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González, a quien calificó como una impulsora incansable de acciones transformadoras para las familias chiapanecas.

Objetivo

La campaña, que busca sensibilizar a la población sobre la gravedad de la explotación sexual infantil, tiene como eje central la construcción de una cultura de respeto, prevención y denuncia.

Finalmente, el organismo se comprometió a replicar el mensaje de la campaña entre sus agremiados y sus familias, con el objetivo de que el sector de la construcción se convierta en un aliado estratégico en la promoción de valores y en la erradicación de cualquier forma de violencia que atente contra la infancia chiapaneca.