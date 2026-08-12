Se suma al diálogo sobre el cambio climático

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), Obdulia Magdalena Torres Abarca, inauguró y encabezó el “Encuentro Pacífico Sur para la Construcción de la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático”, en representación del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

El encuentro se desarrolla los días 11 y 12 de agosto en las instalaciones del Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP), con la participación de autoridades, especialistas, legisladoras y representantes de instituciones estatales y nacionales.

Durante su intervención, Torres Abarca señaló que la construcción de la política nacional debe superar las divisiones administrativas y sectoriales para responder de manera integral a los desafíos ambientales que enfrentan las distintas regiones del país.

Explicó que este proceso permitirá identificar riesgos, necesidades y capacidades regionales para construir soluciones que fortalezcan la adaptación de las comunidades ante los efectos del cambio climático.

En la apertura también participó la presidenta del Consejo Directivo y rectora del IAP-Chiapas, Lysette Raquel Lameiro Camacho, quien dio la bienvenida a las y los asistentes.

Lameiro Camacho, señaló que el propósito de las jornadas es aportar a la construcción de un marco estratégico, territorial y multisectorial que permita al país gestionar de manera integral y sostenible los impactos climáticos.