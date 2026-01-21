Se suma Canaco a la promoción del turismo

En el marco de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2026 que se realiza en la ciudad de Madrid, España, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez (Canaco Tuxtla), promueve los destinos turísticos de Chiapas y su tradicional Festival Coyatoc “La Fiesta Zoque de Chiapas”, así como el servicio que brindan las empresas afiliadas al organismo relacionadas a este giro.

En este sentido Miguel Blas Gutiérrez, presidente de Canaco, señaló que desde la cúpula empresarial chiapaneca se promueve como atracción turística la Octava Edición del tradicional Festival Coyatoc, un evento que ha garantizado reunir y proyectar la cultura, gastronomía, artesanos, danza y lengua zoque.

Participación

Por primera vez, México participa como País Socio en Fitur 2026, reforzando su presencia global y destacando la diversidad cultural, natural y de experiencias que ofrecen sus destinos.

“Es por ello que promover al estado resulta aún más importante, ya que será este espacio un parte aguas para atraer el turismo en el estado y así fortalecer la economía” destacó el líder empresarial.

La participación en Fitur 2026 representa una oportunidad estratégica para posicionar a la entidad como un destino competitivo y sostenible dentro del mercado internacional.

Por ello, la Canaco reconoce que eventos de esta magnitud permiten impulsar la visibilidad de los atractivos turísticos de Chiapas, consolidar alianzas comerciales con empresas y destinos afines, y posicionar a la capital y a Chiapas como un eje clave dentro de las estrategias de crecimiento del turismo nacional.

Blas Gutiérrez reconoció también el trabajo de la Secretaría de Turismo (Sectur) del estado, encabezada por María Eugenia Culebro Pérez, y la visión del gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, para hacer de Chiapas extraordinario por naturaleza y que hoy nuevamente se abran las puertas de manera segura para turistas nacionales e internacionales.