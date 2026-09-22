Se suma Chiapas a restricción de celulares en escuelas

Chiapas se sumó al acuerdo nacional que indica que a partir del mes de noviembre quedará restringido el uso de celulares en escuelas primarias y secundarias, enfatizó Raúl Bonifaz, delegado estatal de la SEP.

Esto, detalló, promoverá que haya más convivencia con menos celulares, lo que generará un beneficio para millones de alumnas y alumnos.

La medida, recordó, emana de lo avalado por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu).

Con la restricción aprobada, ahora la comunidad estudiantil no podrá ingresar celulares a los salones de clases en los horarios escolares.

Difusión

El siguiente paso es que se lleve a cabo toda una campaña de difusión con las conocidas asambleas en las escuelas, a fin de que la comunidad estudiantil, magisterio y sociedad se enteren del tema.

Bonifaz consideró que la restricción acordada busca generar una mejor compresión lectora, fortalecer el rendimiento de alumnas y alumnos y reducir la distracción con el móvil.

El objetivo es equilibrar la tecnología con actividades esenciales para el desarrollo, como el juego, la convivencia y el descanso.

Otro punto clave, informó el representante de la SEP en Chiapas, es que con eso también se atiende la salud mental de quienes se encuentran en este nivel educativo.

El hecho de que las pantallas ocupen más espacio dentro de las actividades de un estudiante, remarcó, es un tema que debe atenderse para evitar que el desarrollo de la persona se vea afectado.

En el caso de las escuelas que se encuentran en la parte del nivel de educación Media y Superior, el uso de los aparatos estará regido por las autoridades educativas y serán ellas las que definan cómo se trabajará en esa parte.

"Está comprobado que la correlación entre el uso problemático del celular u otros dispositivos móviles como tabletas, incrementa la caída en el rendimiento escolar y empeora problemas de salud mental", remarcó Bonifaz.