Se suma ejido a “Villaflores Te Quiero Limpio”

En un esfuerzo conjunto por fortalecer el cuidado del medio ambiente, el ejido Libertad Melchor Ocampo se sumó a las acciones del programa Villaflores Te Quiero Limpio, impulsado por el Ayuntamiento de Villaflores que encabeza la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento. Autoridades ejidales, estudiantes, personal docente de la escuela telesecundaria “Sor Juana Inés de la Cruz”, moto taxistas, moto mandados, policías ejidales y ciudadanos voluntarios participaron activamente en esta jornada de limpieza, demostrando el compromiso de la comunidad con un entorno más saludable y ordenado.

Actividades

Las actividades fueron encabezadas por el comisariado ejidal Luber Toledo Corzo y el agente municipal Isaac Samuel Morales Toledo, quienes coordinaron labores de limpieza en calles, el parque central, caminos y las márgenes del paraje conocido como “El Tablón II”. Durante la jornada se recolectaron residuos sólidos y se realizaron trabajos de retiro de ramas y árboles caídos en el camino hacia el río, mejorando la imagen de la comunidad y reduciendo riesgos sanitarios.