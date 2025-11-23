Se suma Tec Tuxtla a red de protección para estudiantes

El programa “Mujer Segura” llegó al Instituto Tecnológico (TecNM) de Tuxtla Gutiérrez con la entrega de relojes inteligentes conectados al C5, una herramienta pensada para responder de inmediato ante situaciones de riesgo y fortalecer la seguridad de las alumnas dentro y fuera del campus.

El evento buscó dar un paso adelante en la construcción de una red de apoyo y protección para las estudiantes, quienes ahora cuentan con una herramienta que puede marcar la diferencia en momentos críticos.

El Gobierno del Estado, a través del programa “Mujer Segura: Presiona, Activa, Alerta”, otorgó relojes inteligentes enlazados de manera permanente con el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5).

Con solo presionar un botón, las usuarias pueden emitir una alerta que moviliza a las autoridades, permitiendo una atención inmediata ante un caso de emergencia.

Durante la entrega, encabezada por la secretaria de Igualdad de Género, Marian Vázquez González, autoridades estatales y directivos del TecNM coincidieron en que la seguridad de las mujeres no es un acto aislado sino un compromiso conjunto entre instituciones y sociedad.

Subrayaron que este tipo de iniciativas buscan no solo reaccionar ante la violencia, sino prevenirla mediante el uso de tecnología accesible.

Vázquez González explicó que el programa fue diseñado para ofrecer herramientas que fortalezcan la autonomía y protección de las mujeres, mientras que el TecNM refrendó su compromiso con la equidad y el bienestar de su comunidad estudiantil.