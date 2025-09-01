Se suma Tuxtla a programa de alfabetización

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, dio a conocer la puesta en marcha del programa “Tuxtla Puede”, una estrategia local de alfabetización respaldada por recursos del Ayuntamiento y coordinada con el programa estatal “Chiapas Puede”, impulsado por el gobernador Eduardo Ramírez. La iniciativa busca atender a mil 500 educandos en los cuatro cuadrantes de la capital.

El alcalde señaló que el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez se ha comprometido con el programa estatal, mediante la creación de una iniciativa local paralela, con el objetivo de fortalecer los esfuerzos por alfabetizar a la población adulta, que aún carece de acceso básico a la educación.

Programa

El programa estatal Chiapas Puede, impulsado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, busca erradicar el rezago educativo en la entidad, enseñando a leer y escribir a personas adultas que no tuvieron acceso a educación formal.

Esta plataforma está concebida como una política de Estado de largo alcance, con fundamento en una visión humanista: la alfabetización como una forma de reconstruir la esperanza y abrir caminos a la educación continua, mediante un enfoque intercultural y pedagógico que articula a múltiples dependencias.

Por su parte, el alcalde destacó que el Ayuntamiento ya ha destinado recursos para la primera etapa, se han contratado a 60 capacitadores pagados por la administración local, quienes actualmente están atendiendo a mil 500 educandos, con miras a duplicar esa cifra en breve.

Cuadrantes

Además, se espera cubrir los cuatro cuadrantes de la ciudad, y también captar a más personas analfabetas para brindarles capacitación, con énfasis en otorgar “cuentas claras al gobernador” por el avance del programa. “La meta es ser los primeros en izar bandera blanca”, afirmó, enfatizando en alcanzar la erradicación del analfabetismo en el municipio.

Por último reconoció que “se requiere recurso”, y que tanto el estado como el municipio deben sumar esfuerzos para articular acciones y alinearse a las políticas públicas del gobernador Eduardo Ramírez.