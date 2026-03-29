Se suma Tuxtla al operativo por vacaciones

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez informa que se sumó al Operativo Semana Santa Segura 2026, que puso en marcha el gobernador Eduardo Ramírez en todos los municipios de la entidad.

El presidente Ángel Torres acompañó a la Secretaría de Gobierno y Mediación, Dulce Rodríguez, quien encabezó el arranque en la capital chiapaneca ante autoridades municipales, estatales y federales, en materia de Seguridad, Protección Civil, Salud y Turismo.

Junto al Secretario de Seguridad Pública de Tuxtla Gutiérrez, David Hernández, el munícipe destacó que en esta temporada se refuerzan los trabajos de prevención, atención y capacidad de respuesta para brindar seguridad a las familias chiapanecas y a quienes nos visitan en este periodo vacacional.