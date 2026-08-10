Se suman a la Jornada de Reforestación

El presidente municipal, Yamil Melgar, se sumó a la Jornada Nacional de Reforestación, impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y encabezada en Chiapas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, con la plantación simultánea de ocho mil árboles en 11 puntos del municipio, fortaleciendo las acciones para recuperar espacios naturales y construir un Tapachula más verde y sostenible.

Durante la jornada, Yamil Melgar estuvo junto al general de brigada de Estado Mayor Netzahualcóyotl Albarrán Mendoza, comandante de la 36/a Zona Militar; la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Viridiana Figueroa García; regidores del Ayuntamiento, integrantes del gabinete municipal, instituciones educativas, fuerzas armadas, cuerpos de emergencia y sociedad civil, quienes participaron activamente en las labores de reforestación.

Puntos

La plantación se realizó de manera simultánea en el Basurero de Tapachula, UPN, Par Vial, Expoferia, 18 Oriente y avenida Las Palmas, ejido El Edén, boulevard Cafetales, El Vergel, ejido Carrillo Puerto, ejido Álvaro Obregón y ejido El Manzano. Entre las especies sembradas se encuentran primavera, roble, huacal, eucalipto, limón, aguacate, cacao y ceiba, seleccionadas por su valor ecológico y adaptación a las condiciones de la región.

En el marco de esta jornada, Yamil Melgar mantuvo comunicación directa, mediante una transmisión en vivo, con el gobernador Eduardo Ramírez, a quien reconoció por poner el ejemplo con trabajo, cercanía con la gente y sensibilidad hacia el cuidado del medio ambiente. Destacó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la participación de la sociedad son fundamentales para fortalecer las acciones ambientales en Tapachula y Chiapas.