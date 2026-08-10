﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasMirador 4

Se suman a la Jornada de Reforestación

Agosto 10 del 2026
Yamil Melgar refrendó su compromiso de continuar impulsando jornadas de reforestación. Cortesía
Yamil Melgar refrendó su compromiso de continuar impulsando jornadas de reforestación. Cortesía

El presidente municipal, Yamil Melgar, se sumó a la Jornada Nacional de Reforestación, impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y encabezada en Chiapas por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, con la plantación simultánea de ocho mil árboles en 11 puntos del municipio, fortaleciendo las acciones para recuperar espacios naturales y construir un Tapachula más verde y sostenible.

Durante la jornada, Yamil Melgar estuvo junto al general de brigada de Estado Mayor Netzahualcóyotl Albarrán Mendoza, comandante de la 36/a Zona Militar; la directora general del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Viridiana Figueroa García; regidores del Ayuntamiento, integrantes del gabinete municipal, instituciones educativas, fuerzas armadas, cuerpos de emergencia y sociedad civil, quienes participaron activamente en las labores de reforestación.

Puntos

La plantación se realizó de manera simultánea en el Basurero de Tapachula, UPN, Par Vial, Expoferia, 18 Oriente y avenida Las Palmas, ejido El Edén, boulevard Cafetales, El Vergel, ejido Carrillo Puerto, ejido Álvaro Obregón y ejido El Manzano. Entre las especies sembradas se encuentran primavera, roble, huacal, eucalipto, limón, aguacate, cacao y ceiba, seleccionadas por su valor ecológico y adaptación a las condiciones de la región.

En el marco de esta jornada, Yamil Melgar mantuvo comunicación directa, mediante una transmisión en vivo, con el gobernador Eduardo Ramírez, a quien reconoció por poner el ejemplo con trabajo, cercanía con la gente y sensibilidad hacia el cuidado del medio ambiente. Destacó que la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la participación de la sociedad son fundamentales para fortalecer las acciones ambientales en Tapachula y Chiapas.

﻿