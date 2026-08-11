Se suman a la Jornada Nacional de Reforestación

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que preside el alcalde Ángel Torres, se sumó al llamado del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y de la presidenta Claudia Sheimbaun, participando en la gran Jornada Nacional de Reforestación, con 22 sedes simultáneas en la capital chiapaneca, donde se plantaron ocho mil árboles en 10 hectáreas.

“En Tuxtla estaremos presentes en 22 sedes, entre ellos en la Reserva Ecológica La Laguna, donde plantaremos ocho mil árboles. Seguimos construyendo una ciudad más verde, donde el cuidado ambiental se traduce en bienestar para las familias tuxtlecas”, sostuvo el presidente Ángel Torres desde el parque Guanacastle.

Al agradecer a las brigadas de las Fuerzas Armadas, a todo el personal de las distintas áreas del Ayuntamiento de Tuxtla, así como a la Benemérita Unach, voluntarias, voluntarios y al Gobierno del Estado, por su valiosa participación en la Jornada Nacional de Reforestación, el alcalde capitalino destacó la suma de esfuerzos para fortalecer el cuidado del medio ambiente, recuperar áreas verdes y contribuir a construir una Tuxtla más verde y sustentable para las presentes y futuras generaciones.