Se suman a la prevención de la violencia

Transportistas de la región de la Costa, Soconusco, Sierra y Frontera Sur, se sumaron al programa “Prevenir para el buen vivir”, mediante el cual coadyuvarán a evitar la violencia en contra de las mujeres, niñas y niños, cumpliendo con el llamado que les hizo el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien encabezó el inicio de la pega de calcas con mensajes alusivos y números de teléfono para denuncias.

Alfredo Cruz Ovando, del Grupo Unidad del Transporte de Tapachula y Emilio Orduña Morga, del Frente de Transporte Regional, hicieron un reconocimiento a las autoridades estatales por devolver la seguridad, la paz y la tranquilidad en las carreteras y ciudades.

Por ello, se comprometieron a capacitar a todos los conductores del transporte local y foráneo para evitar la violencia y discriminación, “ni siquiera con el chuleo”, ya que “las mujeres, las niñas y niños merecen respeto”, reiteraron.

Asistentes

En presencia también de los titulares de la Fiscalía General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; de Movilidad y Transporte, Albania González y el alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, insistieron en que los transportistas se suman al fomento de la denuncia y para ello, colocaron avisos y números telefónicos en las terminales, paradas y en todas las unidades.

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar informó que no solamente será en el transporte, sino también en las escuelas se instalarán mensajes para el respeto a la mujer, iniciando en las preparatorias y universidades.