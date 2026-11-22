Marisa Guadalupe Flores Aguilar, directora del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), comentó en entrevista que recientemente recibieron las acreditaciones correspondientes a los Centros de Patentamiento y las Unidades de Vinculación y Transferencia de Conocimiento, como parte de las acciones del Programa de Impulso a la Soberanía Tecnológica del Tecnológico Nacional de México (TecNM).

Explicó que el TecNM impulsa la protección de la propiedad intelectual y la transferencia de conocimiento, a través de una estrategia institucional que contempla la creación de dicho centros y unidades, con el propósito de convertir los resultados de investigación en soluciones tecnológicas.

Misión

Estos espacios tendrán la función de promover una cultura de protección de la propiedad intelectual y brindar acompañamiento para identificar y resguardar los resultados de investigación e innovación desarrollados por estudiantes, docentes e investigadores.

El programa se estructura en cuatro pilares: seguridad jurídica, protección de la propiedad intelectual, habilitación del capital humano y transferencia tecnológica. Estos ejes permitirán establecer mecanismos para cuidar los resultados del análisis, fortalecer la formación especializada y promover la colaboración con los sectores público, privado y social.

Como parte del segundo pilar, se formalizó la acreditación de 12 Centros de Patentamiento en instituciones del TecNM, entre ellas, el ITTG.

En el cuarto pilar contempla la creación de 12 Unidades de Vinculación y Transferencia de Conocimiento, orientadas a impulsar la maduración y validación de tecnologías, así como establecer mecanismos de colaboración, licenciamiento, prestación de servicios y desarrollo de empresas de base tecnológica.