Se suman a labores para mitigar inundaciones

Ante el adelanto y la intensidad de la temporada de lluvias en Chiapas, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en el estado, Rogelio Tamayo Carboney, confirmó que el sector empresarial formal ya coordina esfuerzos con autoridades estatales y municipales para hacer frente a los problemas de inundaciones, deslaves y taponamientos de alcantarillas.

En entrevista, destacó que la industria de la construcción siempre está “a la mano” para coadyuvar con las instancias de administración pública, proporcionando maquinaria y mano de obra especializada.

El líder de los constructores formales subrayó que la situación este año ha sido atípica: “ha estado adelantado y bastante fuerte”. Por ello, insistió en que la corresponsabilidad ciudadana es clave. “Se trata también de compartir esta inquietud con la población, con la sociedad, que todos pongamos algo de nuestra parte para evitar tirar basura, porque tarde o temprano tapan las alcantarillas y generan problemas”, advirtió.

Tamayo Carboney precisó que la CMIC tiene presencia y actividad en diversos municipios chiapanecos. “Estamos en todo el estado y en todo el estado tenemos trabajo. Ahí estamos a la mano para coadyuvar con los ayuntamientos. Propiamente estamos en Tapachula, Tuxtla, algunos municipios de la zona norte, y también San Cristóbal”, enumeró.

Mencionó que la Secretaría de Infraestructura estatal impulsa proyectos importantes, especialmente en drenajes pluviales, para mitigar la problemática que año con año se repite. “Esperemos que este año o el otro se concreten”, añadió.