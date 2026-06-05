Se suman a lucha contra explotación sexual infantil

Más de cinco mil unidades del transporte público agrupadas en la Coalición de Defensa del Transporte Estatal y Federal de la región Costa, Sierra y Frontera, se integraron como aliados en la prevención y denuncia de la explotación sexual infantil, a través de la Tarjeta Azul impulsada por la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

La iniciativa busca convertir a transportistas y choferes en primeros contactos ante cualquier actividad sospechosa que involucre vejaciones a menores de edad dentro de las unidades del transporte público que cubren rutas en municipios de la zona fronteriza, en la Costa y en la Sierra para colaborar con la autoridad.

Los transportistas afirmaron que, con la Tarjeta Azul, los operadores reciben capacitación que les permite identificar y valorar señales de alerta y protocolos de actuación para detectar una situación de riesgo, por lo que el procedimiento inmediato es reportar a las autoridades competentes para que se active la atención y protección del menor.

“Los choferes estarán atentos y denunciarán cualquier caso que ponga en riesgo la integridad de niñas, niños y adolescentes, nosotros como sector transporte nos sumamos a estas acciones preventivas”, abundaron.