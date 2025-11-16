Se suman a manifestación nacional por la paz

Decenas de ciudadanos se sumaron en Tapachula a las marchas de protesta para demandar seguridad, paz y justicia en el país.

En dos diferentes manifestaciones, en forma pacífica y portando pancartas, los manifestantes se pronunciaron porque las autoridades esclarezcan el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

Solicitan paz

El representante de la organización Chalecos Blancos, Pedro Valdemar Rojas, lamentó las políticas de seguridad instrumentadas por el Gobierno Federal. “Solicitamos paz y justicia”, precisó al sumarse a las acciones que se han emprendido en todo el país.

Otro grupo, convocado a través de las redes sociales también se concentró en el parque Bicentenario y marchó hacia la plaza central Miguel Hidalgo, en donde exigieron seguridad.

Los participantes criticaron que en los últimos años se ha recrudecido la violencia, sin que haya una respuesta efectiva del Gobierno Federal para atender esa problemática. Vestidos de blanco y con sombrero, tal como era el distintivo del alcalde asesinado en Michoacán, los manifestantes marcharon en forma pacífica.