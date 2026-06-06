Se suman al llamado de reforestación de ERA

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, acompañado de la Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Malena Torres, se sumó a través del Programa Arboleando Tuxtla, al llamado de reforestación del Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Al agradecer el gran respaldo de autoridades estatales, universitarios y voluntarios, con quienes se logró plantar tres mil 500 árboles en el parque Cañón del Sumidero, el alcalde capitalino destacó que “con cada árbol que sembramos fortalecemos el compromiso con más espacios verdes y llenos de vida”.

Participantes

Asimismo, reconoció la voluntad y participación del director del parque nacional Cañón del Sumidero, Raúl Díaz; rector de la Facultad Libre de Derecho, Gabriel Bravo; gerente de Operaciones de la Cadena Comercial Oxxo, Gabino Medina; universitarios de la Politécnica de Chiapas, de la Facultad Libre de Derecho y del personal de la empresa La Trigueña, así como de la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, a través de brigadas municipales.