Se suman al paro nacional de 72 horas en CDMX

Una comisión de aproximadamente 50 maestros de la región Costa Grande del Soconusco, inició el viaje a la Ciudad de México (CDMX) para sumarse al paro nacional de 72 horas que se llevará a cabo por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en contra de la Ley del Issste 2007 y sumarse al contingente nacional.

En rueda de prensa, la secretaria de finanzas de la Coordinadora Regional Costa Grande, Carmen Espinoza Castillo, expuso que la principal demanda de los maestros en el paro de 72 horas es exigir la abrogación de la reforma de la Ley del Issste, que impide a los trabajadores una jubilación digna.

Dijo que existe una cerrazón del gobierno federal, ya que no se ha podido establecer la mesa tripartita con la CNTE, al contrario, ha mantenido acciones que laceran los derechos, no solo de los maestros, sino de todos los trabajadores al servicio del estado.

Participantes

Señaló que se estima que más de ocho mil maestros de la región del Soconusco de cerca de dos mil escuelas, se sumen a la movilización que contará con la participación de 18 a 21 representaciones de diferentes contingentes a nivel nacional.

“La inconformidad es mucha, el descontento magisterial es porque no hay respuesta a la abrogación de la Ley del Issste de 2007, la falta de atención médica, la falta de medicamentos y la mala atención en la clínica de Tapachula”, explicó.

Indicó que los maestros chiapanecos y la CNTE exigen un diálogo serio con las autoridades para encontrar solución a las demandas, ya que es fundamental el respeto de los derechos laborales y su futuro económico.