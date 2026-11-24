De los 11 partidos políticos que cuentan con registro y acreditación en Chiapas, solo cinco se han sumado a firmar un pacto de civilidad que busca evitar tanta propaganda de personajes que aspiran a cargos de elección popular para 2027.

Hans Ramírez, uno de los ciudadanos que están impulsando el tema, informó de la entrega de 10 puntos al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), a fin de que analicen de manera formal el interés que tiene la sociedad.

Partidos que aceptaron

Por ahora, dijo, solo los partidos Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC), Somos y PAZ son los que se han sumado al acuerdo.

“Al final de cuentas, todos sabemos que las prerrogativas y todo el dinero que los partidos tienen se pagan con nuestros impuestos”, remarcó.

La invitación, recordó, se hizo a todos los partidos políticos y las representaciones, sin embargo, hasta este lunes seis de ellos no firmaron el acuerdo.

La idea es que los 10 puntos presentados al IEPC sean formalizados, para que el órgano local lance la invitación y se pueda atender una petición ciudadana.

Respetar el calendario y disminuir la cantidad de lonas en los diversos espacios públicos del estado, son dos de los puntos que vienen establecidos en la petición.

En los compromisos del pacto aparecen transparentar los recursos de quien paga la propaganda, además fomentar debates respetuosos y que las sanciones vayan más allá de un tema económico.

Finalmente, se informó que la propuesta tiene el acuse de recibido en el IEPC y se espera que el documento sea analizado.