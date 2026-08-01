Se suman más por el rescate del Sabinal

Sociedad civil, funcionarios municipales, estatales, legisladores locales y federales participaron en el II Festival Raíces para el Sabinal, un proyecto que busca recuperar los andadores como un lugar más de esparcimiento seguro y conservar la belleza natural de esta cuenca que atraviesa la capital chiapaneca con diversas acciones.

Carmen Villa, directora de Liga Lab, comentó que la idea de sembrar los sabinos es que el río recupere la esencia que le dio su nombre, debido a que los ejemplares que actualmente se encuentran en los márgenes ya no se están regenerando por diversos factores.

Joaquín Zebadúa Alba, diputado federal, indicó que hace décadas el Sabinal estaba limpio y apto para el esparcimiento, pero luego se contaminó, incluso desde donde nace el afluente en Berriozábal.

Recordó que en su administración como alcalde (2019) se pudieron eliminar las descargas de aguas negras, se inició una planta de tratamiento quedando en un 80 % de avance que después se concluyó e iniciaron un programa de microcuencas.

Compromiso

María Mandiola Totoricagüena, diputada local, manifestó su reconocimiento a todos los que participan en el proyecto para recuperar el Sabinal, por lo que se comprometió a impulsar las diversas acciones desde sus facultades, legislando por la conservación ambiental.

Marcela Castillo, presidenta de la Comisión para el Desarrollo Urbano del Congreso local, indicó que recientemente presentó un exhorto para que la Secretaría de Medio Ambiente y el titular del Ejecutivo gestionen la declaración como área natural protegida al río Sabinal.

Durante el festival se realizó la siembra de algunos árboles de sabino, talleres, urbanismo táctico, una campaña de seguridad vial; se instalaron stands para exponer proyectos de universidades como la Benemérita Autónoma de Chiapas, la Politécnica y otras particulares.