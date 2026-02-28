Se suman mototaxistas a mejorar su municipio

Sin fines de lucro mototaxistas contribuyen a la mejora de vialidades del municipio de Cintalapa, la agrupación ha realizado estas actividades recurrentemente en la localidad.

El grupo de choferes de mototaxis “La Candelaria”, como se auto denominan, se concentraron sobre la calle central entre 13a. y 14a. avenida Sur en el barrio Tepeyac, donde una sección de pavimento sufrió un desgaste por el paso del tiempo, que terminó generando un bache.

En ese sentido, los operadores del servicio público decidieron unirse como lo han hecho en otras ocasiones, para hacer una colecta, comprar materiales necesarios y reparar esa fracción de vialidad que permanecía con algunos daños que se traducían finalmente en gastos mecánicos.

Siendo así, que poco más de veinticinco choferes hicieron el compuesto de concreto para derramarlo y sellar por completo las imperfecciones de la calle, marcando el compromiso de continuar en búsqueda de otros baches para apoyar a su municipio y brindar una mejor experiencia en su servicio.