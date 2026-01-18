Se suman municipios indígenas a alfabetizar

Con el levantamiento de las primeras banderas blancas en los municipios de Nicolás Ruiz y Huixtán, en señal de que han sido declarados libres de analfabetismo, más pueblos indígenas buscan unirse a este logro emblemático de la lucha contra este rezago en la entidad.

Sobre el tema, la titular de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas (Sedespi), Leticia Méndez Intzín, destacó que la región de los Altos concentra las estadísticas más altas de analfabetismo, un fenómeno que particularmente prevalece sobre todo en las mujeres.

Participación de mujeres

La secretaria reconoció el impulso del gobierno estatal para generar conciencia y lograr la participación de mujeres, muchas de ellas madres de familia y de edad avanzada.

“Para empezar, muchas de ellas ni siquiera sabían escribir su nombre. Ahora ya lo hacen (…) ya no quieren poner huella, quieren firmar con lapicero. Eso es un cambio muy, muy importante”, afirmó la funcionaria.

Acuerdos

Al abordar el tema de la conmemoración de los 30 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, la secretaria anunció que este año se tiene proyectado realizar mesas de trabajo para escuchar a los pueblos originarios.

“Tenemos que escuchar nuevamente a nuestros hermanos y hermanas (…) Si no escuchamos a la gente, ¿cómo podemos avanzar?”, cuestionó.

Reconoció que, tres décadas después, “persisten todavía” en las zonas indígenas las condiciones de desigualdad, pobreza y carencias profundas que dieron origen al movimiento zapatista.

Primera mujer indígena, titular de Sedespi

“Hay que ser muy realistas. Si bien es cierto que los acuerdos de San Andrés no están cumplidos al 100 %, la mayor parte (…) gracias a esa lucha se crearon dependencias y programas. Empezaron a voltearse a vernos”, sostuvo.

Méndez Intzín, quien es la primera mujer indígena titular de esta dependencia designada directo por el gobierno, agradeció la oportunidad de servir en este espacio. “Yo le quiero agradecer la oportunidad de voltear a ver a las mujeres indígenas, porque muy pocas oportunidades tenemos; casi no llegamos a estos espacios. Este era mi sueño, aquí estoy”, concluyó.